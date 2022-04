La carica dei 130mila: Bologna e Leicester, l’Olimpico diventa il palco dei sogni

Il pubblico c’è, come sempre, ora tocca alla Roma

La carica di non si sa quanti, 130, 140 mila, imbucati compresi. Tanti, un popolo: la città è rappresentata, un po’ domani, in Roma-Bologna (c’è ancora una minima disponibilità di tagliandi) e giovedì in Roma-Leicester (ticket sold out, stadio chiuso a 62 mila spettatori). L’Olimpico c’è, come sempre, ora tocca alla Roma, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Questo entusiasmo, questa enorme passione risbocciata, non vanno via. La Roma è piena della sua gente e non si sta giocando la finale di Champions o lo scudetto, ma solo un quinto posto dignitosissimo e una finale di Conference League.