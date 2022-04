Roma, confermata la lesione al flessore per Mkhitaryan: prognosi di circa 20 giorni

L'armeno salterà sicuramente i prossimi tre impegni dei giallorossi, compresa la semifinale contro il Leicester

Le paure dell'ambiente giallorosso verso l'infortunio di Mkhitaryan, uscito anzitempo nel match contro il Leicester, sono state confermate. L'armeno dovrà stare fuori per circa 20 giorni a causa di una lesione al flessore della coscia destra. Salterà dunque la partita con il Bologna, così come la semifinale di ritorno contro le Foxes ma anche lo scontro diretto per l'Europa League contro la Fiorentina.