Heskey: “La Roma si è solo difesa. Ora il Leicester vorrà zittire l’Olimpico”

L'ex attaccante delle Foxes e della nazionale inglese: "La passione degli italiani è difendere, lo abbiamo visto. All'Olimpico la squadra di Rodgers deve usare l'energia dei loro tifosi, quando sei lì vuoi solo zittirli"

Leicester e Roma si sono scontrate nell'andata della semifinale di Conference League, uscendo con un pareggio che ha lasciato buone impressioni a entrambe le squadre. Domani i giallorossi sfideranno il Bologna, la squadra di Rodgers farà visita al Tottenham di Conte, ma il pensiero per tutto l'ambiente è già al ritorno di giovedì prossimo all'Olimpico. L'ex attaccante delle Foxes e della nazionale inglese Emile Heskey ha parlato proprio della sfida dell'Olimpico: "Quando hai quattordici potenziali occasioni, allora non è una brutta partita, anche se solo tre erano in porta. Probabilmente hanno solo bisogno di fare ordine nell'ultimo terzo di campo, ma le squadre di Mourinho sono solide" , le parole riportate dal 'Leicester Mercury'.

Heskey continua: "Sappiamo tutti delle squadre italiane, sono solide, la loro passione è la difesa. Sanno difendersi bene ed è quello che abbiamo visto giovedì scorso. Il Leicester dovrebbe essere fiducioso dopo la prestazione che ha fatto. Si sono imbattuti in una Roma solida, che era lì per difendere. La squadra di Rodgers ha fatto la parte del leone nel possesso palla e i giallorossi si sono assicurati di essere solidi sapendo di poter colpire nei loro momenti di pausa, ed è quello che cercavano di fare". Lo storico attaccante inglese, nato a Leicester ed ex bomber anche del Liverpool, chiude così: "Non abbiamo mai pensato che sarebbe stato un cammino facile. Ora le Foxes andranno in casa della Roma e sanno che sarà dura, con tutti i tifosi contro. Ma queste sono le partite che ami, quei tifosi vuoi metterli a tacere. Devono prendere quell'energia e usarla a loro vantaggio".