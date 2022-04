Leicester, Justin: “Se giochiamo come all’andata possiamo arrivare in finale”

Il difensore delle Foxes: "Le squadre di Mourinho si difendono bene e partono in contropiede, dobbiamo stare attenti"

Con l'infortunio di Castagne, James Justin è entrato dopo appena venti minuti di partita risultando tra i migliori in campo contro la Roma. In queste ore il Leicester ha pubblicato anche le parole del difensore ai propri canali ufficiali, rilasciate dopo il fischio finale: "C'è stata un'atmosfera fantastica e i tifosi hanno sicuramente dato molto al nostro gioco, ci sono stati dietro per tutti i 90 minuti. L'andata ha dimostrato quanto tutto sarà una questione davvero di poco. Cercheremo di portare i nostri tifosi al posto che gli spetta, sperando di arrivare in finale e vincere. È stato comunque merito dei tifosi perché non ci hanno mai abbandonato, sapevamo che ci restavano ancora tanti minuti da giocare. Quindi, dovevamo solo continuare a dominare, passarci bene il pallone e la prestazione alla fine si sarebbe trasformata in risultato”.