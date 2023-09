Continua il lavoro a Trigoria. Lukaku, Baldanzi e Leonardo: i retroscena di mercato

La Roma continua a lavorare a ranghi ridotti a Trigoria. Questa mattina i giallorossi sono scesi in campo per la consueta sessione d'allenamento iniziata con una prima parte atletica, seguita poi da una seconda parte con il pallone. Assenti, oltre ai giocatori impegnati con le proprie nazionali, anche Paulo Dybala, Renato Sanches, Houssem Aouar e Nicola Zalewski ancora alle prese con dei problemi muscolari. Presenti invece tanti giovani della Primavera come il neo arrivato Julen Guerrero, D'Alessio, Ienco, Louakima, Alessio, Graziani, Joao Costa. Al termine della pausa per le nazionali, i giallorossi sfideranno l'Empoli allo Stadio Olimpico (17 settembre). Oggi sono stati anche rese note ufficialmente le liste Uefa per questa nuova stagione di coppe europee che avrà inizia (per la Roma) il prossimo 21 settembre contro lo Sheriff. . Come già annunciato i giorni scorsi, sono stati lasciati fuori due giocatori per rispettare i paletti imposti dal settlement agreement e si tratta di Azmoun e Kristensen. Presenti nella lista A anche Pagano, Pisilli e Cherubini mentre in quella B sono finiti Bove, Zalewski e Boer insieme a Vetkal e Mannini. In occasione dell'avvio delle competizioni Uefa, Sky ha scelto Mourinho come testimonial pubblicitario. Allo Special One è stato chiesto di scegliere tra alcuni degli avvenimenti principali della sua carriera europee e non è mancato ovviamente un riferimento all'ultima finale di Europa League persa contro il Siviglia: "Siviglia-Roma, se dico quello che penso... dieci giornate di squalifica". Al portoghese è stato chiesto poi di scegliere tra la semifinale di Conference contro il Leicester e la finale vinta a Tirana: "Roma-Feyenoord, però avrei potuto anche scegliere Roma-Leicester. Non ho mai pianto in campo dopo una gara persa, qualche volta piango dopo una vittoria. E queste due sono storiche per la Roma". Non solo Mourinho, nel pomeriggio anche Paulo Dybala ha rilasciato un'intervista all'emittente argentina Television Publica. Il numero 21 giallorosso si è soffermato anche sull'infortunio che ha rischiato di farli saltare il mondiale: "All’inizio non era chiara la gravità. I dottori mi hanno aiutato tantissimo e i risultati sono pian piano arrivati. Poi è arrivata la settimana della sfida contro il Torino: io mi sentivo bene, già mi stavo allenando con la squadra e quindi ho detto a Mourinho: “Devi farmi entrare, devi farmi entrare”. “Sì, ho capito che vuoi giocare”, la sua risposta".