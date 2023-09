Ag.Baldanzi: “Era vicino alla Fiorentina ma c’erano anche contatti con la Roma”

Tra i tanti nomi accostati alla Roma durante questo mercato estivo, c'è stato anche quello di Tommaso Baldanzi, giovane talento classe 2003. Sul giocatore c'erano anche altre squadre della Serie A come Juve e Fiorentina, ma la seconda era quella più vicina. A testimoniarlo le parole del suo agente Federico Pastorello, che in un'intervista a Sport Mediaset ha rivelato: "La Fiorentina è il club che si era avvicinato di più, avevamo fatto alcuni discorsi. E li avevamo fatti anche con la Roma. Baldanzi è un 2003, il più grande talento della sua classe in Italia, l'unico che ha giocato con una certa regolarità. Purtroppo non siamo riusciti a trovare l'acquirente giusto, anche perché lui non era pronto a guardare fuori dall'Italia, pertanto le squadre che potevano prendere erano ridotte, anche per una questione di ruolo. Ma restare ad Empoli è stata la decisione giusta, perché è ancora giovane, può crescere, ha la chance di sbagliare senza troppa pressione. Sono sicuro che Tommaso sarà un giovane protagonista di questo campionato.". Alla fine il classe 2003 è rimasto nella sua squadra, pronto a spiccare il volo magari dalla prossima stagione.