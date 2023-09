Roma, prosegue il lavoro senza i nazionali: out Sanches, Dybala, Zalewski e Aouar

Secondo giorno di allenamento per la Roma che ieri si è ritrovata a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra da José Mourinho. I giallorossi anche questa mattina sono scesi in campo sotto lo sguardo attento dello Special One svolgendo una prima parte atletica con scatti, slalom e allunghi, seguita poi da una seconda parte con il pallone. Assenti, oltre ai giocatori impegnati con le proprie nazionali, anche Paulo Dybala, Renato Sanches, Houssem Aouar e Nicola Zalewski ancora alle prese con dei problemi muscolari. Presenti invece tanti giovani della Primavera come il neo arrivato Julen Guerrero, D'Alessio, Ienco, Louakima, Alessio, Graziani e Joao Costa.