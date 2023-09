Roma, ora la lista Uefa è ufficiale: out Kristensen e Azmoun, c’è Abraham

Ieri sera il sito dell'As Roma ha reso noti con un comunicato ufficiale i giocatori inseriti all'interno della lista Uefa che parteciperanno alla fase a gironi dell'Europa League. I giallorossi inizieranno il loro cammino nella competizione il 21 settembre in casa dello Sheriff Tiraspol e poi affronteranno anche Servette e Salvia Praga. Come già annunciato i giorni scorsi, sono stati lasciati fuori due giocatori per rispettare i paletti imposti dal settlement agreeement e si tratta di Azmoun e Kristensen.