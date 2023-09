Roma, retroscena Lukaku: il Chelsea voleva reintegrare il belga

Non solo il club, ma anche Pochettino era disposto a lavorare insieme al giocatore. La volontà di Big Rom era però quella di tornare in Serie A

L'arrivo di Lukaku nella Capitale è stato decisamente il colpo più importante del mercato giallorosso. Dopo i corteggiamenti di Inter e Juve, Big Rom ha scelto la Roma ma adesso spunta un retroscena. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Chelsea aveva l'intenzione di reintegrare il belga all'interno della squadra. Se l'attaccante fosse rimasto a Stamford Bridge avrebbe anche ricevuto l'approvazione da parte di Pochettino che, seppur non essendo coinvolto, si è da subito mostrato disponibile a lavorare con Romelu. Il tecnico dei Blues comunque non avrebbe ostacolato l'operazione: "Se il desiderio del giocatore e del club è quello di trovare una soluzione, non sono io, sono loro. Troveranno loro una soluzione. Il futuro può cambiare le cose". Ma ormai era già chiara la volontà di Lukaku: l'attaccante voleva partire. Il suo obiettivo era infatti quello di ritornare in Serie A per un migliore futuro e Mourinho l'ha convinto a raggiungere la Capitale.