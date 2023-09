Dall’Argentina: la Roma sfida il Barcellona per il baby Montoro

Il mercato si è concluso con il colpo Lukaku ma la Roma sta continuando a valutare alcuni innesti soprattutto in chiave futura. Come riportato dal portale argentino TycSport, il club giallorosso e il Barcellona sono i due club più interessati a Alvaro Montoro, classe 2007 del Velez. Il centrocampista (16 anni) è considerato uno dei più giovani più promettenti del calcio argentino e a dicembre potrebbe liberarsi a parametro zero. Montoro ha già avuto modo di conoscere il quartier generale di Trigoria visto che lo scorso luglio, si è recato in Italia (insieme al fratello) per ottenere la cittadinanza e durante il soggiorno nella Capitale, si è allenato con le giovanili giallorosse. Le sue qualità hanno da subito destato un'ottima impressione e ora Roma potrebbe diventare definitivamente la sua nuova casa.