Con Wesley è tutta un’altra Roma: i numeri giustificano la “fretta” di Gasperini

Dopo il terremoto interno, la Roma è tornata a vincere in campionato superando il Bologna in una sfida dal sapore di rivincita , dopo l’eliminazione dall’Europa League subita proprio per mano dei rossoblù. I giallorossi si sono imposti 2-0 grazie alla grande prestazione di Malen, ma a prendersi la scena è stato anche Wesley . Il brasiliano, rientrato dopo un mese di stop e qualche polemica , ha offerto una prova maiuscola: corsa, qualità e presenza costante sulla fascia, con un ruolo determinante in entrambe le azioni dei gol.

I numeri dietro la "fretta" di Gasperini

Il recupero di Wesley aveva creato qualche attrito tra Gasperini e lo staff medico. Il tecnico avrebbe voluto averlo a disposizione già nella sfida contro l’Atalanta, mentre secondo il reparto sanitario serviva ancora qualche giorno di cautela. La “fretta” di Gasp però, trova ampia giustificazione nei numeri. Con il brasiliano in campo infatti, la Roma cambia volto e la partita di Bologna è soltanto l’ultima conferma. Con Wesley i giallorossi hanno vinto il 59% delle partite, mentre senza di lui la percentuale scende al 43% (dati SofaScore). Lo stesso andamento si ritrova nella media punti, che passa da 1,89 a gara con, a 1,43 senza, e nella media gol (da 1,44 a 1,29). Il dato più significativo riguarda però la produzione offensiva. Quando il brasiliano occupa una delle due corsie laterali, la Roma registra 1,47 XG (expected goals) e circa 2,33 grandi occasioni a partita. Senza di lui, il rendimento cala drasticamente: 0,90 XG e 0,86 grandi occasioni di media. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi giudizio l’impatto del verdeoro e che spiegano sia l’insistenza di Gasperini nel riaverlo al più presto dopo l'infortunio accusato in nazionale, sia la pressione esercitata sul club in sede di mercato per portarlo a Trigoria. Wesley del resto, si è preso la Roma fin dalla prima giornata e da allora non si è più fermato. “Ha un bel motore”, diceva Gasperini dopo le sue prime uscite in giallorosso. Ma non è solo una questione atletica: in questa Roma la sua qualità continua a fare la differenza e si vede partita dopo partita.