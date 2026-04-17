Compleanno Mancini, gli auguri di Pellegrini: “Fratello non di sangue, ma per scelta”

Oggi Gianluca Mancini spegne trenta candeline e gli auguri di buon compleanno stanno arrivando da ogni parte. Da quelli della Roma, che hanno diviso la tifoseria, alle belle parole di Aldair, fino ad arrivare a Lorenzo Pellegrini. "Tanti auguri FRATELLO! Non di sangue ma per scelta, una fortuna condividere con te gioie e anche dolori", ha scritto il numero 7 in una Story su Instagram. Parole emozionanti e sentite da parte del centrocampista giallorosso nei confronti del difensore, l'ennesimo attestato di stima tra i due. Memorabile, in tal senso, l'abbraccio di Mancini a Pellegrini nel derby dello scorso settembre: "Mi sono un po' commosso dopo il gol perché lui (Mancini, ndr) lo sa - magari non tutti lo sanno - ma è da quando mi sono fatto male che le persone che mi sono vicine sanno quanto ci tenessi a tornare, a tornare bene. E se oggi sono riuscito in questo - a tornare in campo dall'inizio, a vincere questo derby per la nostra gente - tanto lo devo alla mia famiglia e lui (sempre Mancini, ndr) fa parte della mia famiglia, e tutte le persone che mi sostengono e che mi vogliono bene e che mi sono state vicino in questo periodo difficile, di fatica ma di volontà", queste erano le parole di Pellegrini nel post-gara della stracittadina.