Compleanno Mancini, gli auguri di Aldair: “Leader sempre al servizio della squadra”

Oggi, 17 marzo, spegne trenta candeline Gianluca Mancini. Se il post social di auguri da parte della Roma ha spaccato in due la tifoseria, sempre tramite social è arrivato il messaggio celebrativo di Aldair. "Buon compleanno Gianluca. Un difensore vero, di quelli che si fanno sentire e non si tirano mai indietro. Leader, sempre al servizio della squadra. Continua così", il testo di auguri di Pluto. E Mancini ha risposto così allo storico difensore brasiliano: "Grazie di cuore Alda". Domani sera Mancini con ogni probabilità partirà dal 1' contro l'Atalanta all'Olimpico, in quella che per lui sarà da ex una sfida speciale oltre che importantissima per il piazzamento europeo delle due squadre.