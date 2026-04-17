Mancini, gli auguri sui social spaccano la tifoseria: “Vai via insieme a Cristante”

Spegne oggi trenta candeline Gianluca Mancini. La Roma ha pubblicato sui social il post di auguri che però ha spaccato in due la tifoseria. Le ultime prestazioni del centrale hanno fatto storcere il naso a molti e in tanti hanno commentato con l'hashtag #noairinnovi. Altri si aspettano il suo addio: "Vai via insieme a Cristante e Pellegrini". Dall'altra parte, però, c'è anche una parte di tifosi che continua a sostenere Mancini: "Auguri al capitano senza fascia". Fino a poche settimane fa il prolungamento del contratto era ad un passo poi i Friedkin hanno deciso di bloccare i rinnovi tra cui il suo e quello di Bryan. A fine stagione si tireranno le somme, ma la volontà della società è quella di rivoluzionare il nucleo storico.