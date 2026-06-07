La prossima sarà una settimana decisiva per la Roma: tra l'insediamento del nuovo ds Tony D'Amico ai rinnovi dei giocatori in scadenza il 30 giugno, arrivando al capitolo cessioni e alla campagna abbonamenti. Ma saranno giorni importanti anche per il Genoa che, come riportato da Il Secolo XIX, attende l'ufficialità di D'Amico per piazzare l'assalto decisivo a Tommaso Baldanzi. Che il futuro del trequartista ancora di proprietà della Roma sia in rossoblù non sembra in dubbio, l'ex Empoli è l'obiettivo numero 1 per De Rossi e il club ligure vuole riscattarlo. Da definire, però, la formula che verrà utilizzata e le cifre dell'accordo (probabile che si veda verso una cifra leggermente più bassa rispetto ai 10 milioni inizialmente pattuiti). C'è comunque tempo fino a metà giugno per esercitare l'opzione di riscatto e i contatti vanno avanti.