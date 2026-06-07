Manca sempre meno al 22 luglio 2027, giorno in cui si celebrerà ufficialmente il Centenario dell'A.S. Roma. Per l'occasione il club giallorosso sta pianificando una serie di eventi e iniziative speciali. Tra queste anche una maglia celebrativa per i 100 anni. Stando alle prime indiscrezioni riportate da CircoMassimo.eu, Adidas produrrà una divisa con un design vintage ed essenziale ispirato ai primi kit della squadra. Al posto del tradizionale stemma societario, inoltre, dovrebbe comparire esclusivamente la Lupa Capitolina, oltre ovviamente al classico 'Trefoil' di Adidas Originals.

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L'obiettivo è sottolineare l'anima rétro del completo, con un rosso pompeiano come colore dominante e gli inserti in giallo oro. Così come dorati saranno anche il colletto largo a V (altro elemento vintage) e i polsini nella versione della maglia a maniche lunghe, senza le classiche tre strisce del marchio tedesco. Resta da definire, invece, la versione a maniche corte. Da sciogliere il nodo sponsor commerciale: sarà infatti da valutare se il logo di Eurobet avrà una posizione dominante al centro del petto, come nella divisa attuale, o se verrà inserito in uno spazio più discreto, magari al di sotto del logo Adidas, in modo da preservare la pulizia estetica della divisa. I pantaloncini saranno bianchi con inserti dorati, così come i calzettoni rossi.