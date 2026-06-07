La stagione di Nikola Vlasic è stata di alto livello, la migliore da quando veste la maglia del Torino. Nove gol tra campionato e Coppa Italia, cinque assist decisivi e tante prestazioni positive che non sono passate inosservate. Tanto che, come racconta l'edizione odierna di TuttoSport, la Roma si sarebbe mostrata particolarmente interessata al trequartista croato. Gian Piero Gasperini sarebbe ben felice di poterlo allenare nella prossima stagione per avere un giocatore di qualità in più nel reparto offensivo. Ma la partenza di Vlasic da Torino non è affatto scontata e soprattutto non sarà immediata: la volontà di Cairo e Petrachi è ripartire dal croato, ritenuto importante sia in campo che all'interno dello spogliatoio (è il vicecapitano della squadra). Con il presidente granata, inoltre, sarebbero in ballo dei discorsi per parlare anche dell'ipotesi di un rinnovo del contratto: l'attuale è in scadenza nel 2027 e il Toro ha un'opzione per il prolungamento di un altro anno, ma l'idea è quella di rivedere l'accordo in modo da blindare il fantasista proponendogli anche un aumento dell'ingaggio. Ma se ne parlerà dopo il Mondiale.