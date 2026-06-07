Wesley, il Brasile e anche la Roma potrebbero presto tirare un importante sospiro di sollievo dopo la paura provata questa notte a seguito del problema muscolare all'inguine sinistro patito dal laterale giallorosso al 15' dell'ultimo test pre-Mondiale contro l'Egitto. Wesley, che non aveva trattenuto le lacrime in panchina ed era uscito dallo stadio zoppicando, potrebbe infatti non essere costretto a rinunciare ai Mondiali che vedranno la Seleção di Ancelotti tra le protagoniste più attese. Sebbene la nazionale brasiliana attenda i risultati degli esami a cui si sottoporrà il laterale della Roma, previsti per la giornata odierna, nell'entourage dell'ex Flamengo si percepisce la convinzione che non sarà necessario escluderlo dalla lista dei convocati. L'infortunio, secondo quanto riportato da O Globo, dovrebbe tenere fuori Wesley dalla partita d'esordio contro il Marocco il 13 giugno ma la sensazione iniziale, basata sulle dichiarazioni del giocatore stesso, è che possa recuperare completamente in 10-15 giorni. La decisione definitiva, comunque, verrà presa dopo gli esami.