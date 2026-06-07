Entro il 30 giugno la Roma dovrà raggiungere i 60 milioni per per rientrare nei parametri dell'accodo firmato con l'UEFA nel 2022, la cessione di un big è probabile ma intanto il club giallorosso sorride per alcuni ricavi inattesi e per delle operazioni che potrebbero andare presto in porto. Oltre all'addio di Baldanzi direzione Genoa e alle ufficialità delle cessioni di Saud e Sangarè, la Roma guarda interessata anche a quello che sta succedendo tra Fiorentina e Sassuolo. L'ex tecnico neroverde Fabio Grosso è infatti in procinto di firmare con la viola e avrebbe già chiesto a Paratici almeno un suo ex calciatore. In cima alla lista dei desideri c'è sicuramente Cristian Volpato, che a Reggio Emilia ha trovato poca continuità in virtù della presenza di Berardi. Lo riporta Il Corriere dello Sport. Il futuro del classe 2003 è dunque legato a quello della leggenda del Sassuolo, ma per strapparlo a Carnevali servirà un'offerta tra i 15 e i 20 milioni. E a beneficiarne può essere anche la Roma, che al momento della cessione si è riservata un 15% sulla futura rivendita. A queste cifre, dunque, entrerebbero nelle casse giallorosse 2,25 milioni di euro. Ma non solo, perché a Grosso piacciono anche Laurienté (che però costerebbe di più, circa 20-25 milioni) e Ismael Koné (accostato alla Roma in caso di addio di Manu, ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro valida fino a fine luglio).