La Roma scende in campo al Sinigaglia per la prima partita dopo la lunga sosta per le Nazionali a cavallo tra settembre e ottobre. I giallorossi di Gasperini sono ospiti del Como di Fabregas nella super-sfida della domenica all'ora di pranzo valida per la sesta giornata di campionato. Ad arbitrare la sfida è Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Baccini. Il IV uomo è Sozza. Al Var Gariglio, AVar Abisso.

Como-Roma, la moviola:

90' - Rovesciata diin area, ma gioco pericoloso del centrocampista del Como che colpisce in pieno Rensch:

68' - Problemi al ginocchio per il direttore di gara Fabbri, gioco fermo. Necessario un 'cambio', al suo posto il quarto uomo Sozza.

62' - Quarto giallo della partita, terzo ammonito della Roma: punito anche Soulé per proteste.

57' - Giallo anche per Koné sul tentativo di dribbling di Perrone.

53' - Espulso Malen! Rosso diretto per l'attaccante della Roma, reo secondo Fabbri di essere entrato duramente su Kaiki in scivolata. "Rosso corretto, è vero che sfiora il pallone con la parte interna del piede destro ma è entrato malissimo, col piede sollevato sopra la caviglia e il ginocchio teso, in velocità. Intervento veramente pericoloso e rosso corretto", secondo Luca Marelli. Incredulo Donyell, i compagni e Gasperini, che si toglie lo smanicato.

47' - Secondo giallo in avvio di ripresa al Sinigaglia: ammonito de Roon per una trattenuta su Kaiki.

45+1' - Proteste feroci del Como per una diagonale fallosa di Wesley su Diao sulla trequarti offensiva del Como, non rilevata dall'arbitro. "Manca un cartellino giallo per fallo di Wesley, non ci sono gli estremi del DOGSO per il rosso ma mancano fallo per Diao e ammonizione a Wesley. In caso di dubbio non si interviene perché deve esserci un chiaro ed evidente errore, l'unico parametro dubbio era la posizione di Ndicka che però il Var ha evidentemente ritenuto potesse intervenire e per questo non c'è stato il richiamo al monitor di Fabbri", le parole di Luca Marelli. Nell'occasione ammonito proprio Diao per proteste, definita "corretta" da Marelli perché "le proteste sono state troppo plateali" anche se "nasce da un errore dell'arbitro che non fischia fallo e non ammonisce Wesley".

41' - Pestone di Chalobah su Dybala, che poi in caduta subisce anche una 'pestata' sulle dita della mano sinistra: intervento quest'ultimo involontario e dunque non passibile di ammonizione.

15' - Caqueret disturba Molina in occasione di una rimessa laterale sulla trequarti difensiva della Roma, solo richiamo verbale da parte di Fabbri. Così Luca Marelli: "E' una situazione codificata, Caqueret doveva essere ammonito".

9' - Qualche polemica da parte della Roma per un possibile tocco col braccio di Jacobo Ramon sul tentativo con il destro di Pellegrini: per l'arbitro è solo calcio d'angolo. "Il tocco di braccio di Jacobo Ramon c'è stato, ma davanti al petto e quindi non punibile", ha affermato l'esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli.