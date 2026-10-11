Ha dell'incredibile quanto accaduto al 67' di Como-Roma. A un quarto d'ora dall'espulsione ai danni di Malen tra le polemiche giallorosse, l'arbitro Fabbri ha rimediato un infortunio al ginocchio. Gioco fermo per circa tre minuti e necessario un cambio alla direzione di gara, con Fabbri sostituito dal quarto uomo Sozza. Proprio al quarto ufficiale l'attaccante olandese e tutta la panchina della Roma si erano rivolti in modo polemico, lamentando il mancato fischio di un fallo precedente ai danni di Donyell. "Sozza e Fabbri sono due arbitri differenti anche dal punto di vista disciplinare, Sozza dovrà adeguarsi a quanto deciso finora da Fabbri", ha aggiunto l'esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli. "Mi fa male il ginocchio e vanno troppo forte, non riesco a spingere se vanno così forte", ha ammesso Fabbri lasciando il campo stando a quanto riportato da Dazn.