Due modi diversi di giocare a calcio, ma un obiettivo comune. Quello di dominare l'avversario e di regalare spettacolo. Il campionato riparte con Como-Roma, forse il miglior spot del nostro calcio in questo momento. Ma quella di domenica sarà anche la sfida tra i due club che maggiormente stanno credendo nei giovani, almeno ai piani alti.

Si tratta, infatti, delle due big con la media età più bassa finora impiegata in campo: 24,5 anni il Como, 25,8 la Roma. Dietro di loro Milan (26,5) e Juve (26,8). Mentre il Napoli è ultimo con 28,5. Tanti gli Under 23 in luce: Diao, Paz, Liberali, Ramon, Valle, Rodriguez, Baturina per il Como; Pisilli, Mora, Lulli, Wesley, Castro, Soulé e Ghilardi per la Roma. Entrambe le squadre hanno investito sul futuro e continueranno a farlo anche nel prossimo mercato pur mantenendo anche quota di esperienza come Milla, Butez o Douvikas per Fabregas. E Dybala, Cristante o Hermoso per la Roma. In questa speciale classifica, giunta alla quinta giornata, primeggiano Monza e Frosinone con 23,8 anni di età media. Ma a certi livelli conta anche la qualità dei giovani. E a Roma e Como di sicuro non manca.