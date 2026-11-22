Prima la vittoria e i festeggiamenti, poi un po' di apprensione. Leandro Paredes non si è fatto mancare nulla nella notte che ha regalato la Copa Sudamericana al Boca Juniors. L'ex centrocampista della Roma è svenuto in diretta durante l'intervista con 'Dsports', ma le sue condizioni ora sono stabili. Insomma, sta bene. Leo si è presentato ai microfoni dopo la vittoria contro l'Atletico Mineiro, visibilmente emozionato ed esausto: "Ci sono poche parole per descrivere ciò che sto provando. Sono felice e grato. Ora è il momento di godersi questo successo e di essere riconoscenti per tutto quello che abbiamo passato..." E proprio qui, volgendo lo sguardo di lato, ha improvvisamente perso i sensi, accasciandosi a terra appunto nel bel mezzo dell'intervista. La telecamera ha subito staccato l'inquadratura tornando in campo e Paredes è stato così immediatamente soccorso. L'argentino classe '94 aveva già lasciato il campo al 58', sostituito da Tomás Belmonte a causa di un calo di pressione, probabilmente dovuto alle elevate temperature di Barranquilla e alla disidratazione.

Paredes, già nel primo tempo il calo di pressione e le vertigini. Poi il messaggio per rassicurare i tifosi

In conferenza stampa, anche l'allenatore del Bocaha fatto chiarezza sulle condizioni di Paredes, confermando che i primi sintomi si erano manifestati già verso la fine del primo tempo. "L'ho incrociato negli spogliatoi; ha avuto unDurante l'intervallo si era ripreso un po', ma dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa era evidente che facesse fatica nei movimenti laterali. È stato moltodi questo secondo episodio, invece, sono venuto a conoscenza solo ora". Sembra quindi tutto bene, nulla di preoccupante. Così restano solo le cose belle dell'ex Roma: "Al di là dell'aspetto sportivo, come persona cerca sempre di tirare fuori il meglio da chiunque, e in campo è un- dice il mister di lui -. È quel tipo di leader positivo di cui ogni allenatore ha bisogno". Paredes si è ripreso immediatamente, ma è stato comunque accompagnato in unaper accertamenti medici, in via precauzionale. Di conseguenza, il rientro del Boca in Argentina – inizialmente previsto subito dopo la partita – ha subito un ritardo. Dopo la partita, lo stesso Paredes ha poi pubblicato un messaggio sui social media per rassicurare i tifosi, scherzando: “Sto bene; viva il Boca, oggi e sempre. Grazie a tutti per i messaggi: è stato solo un giramento di testa dovuto a tutto quel vorticare!”

Per Paredes, questo trionfo ha avuto un significato speciale. Da capitano, è stato uno dei protagonisti della vittoria del Boca, che ha conquistato la Copa Sudamericana segnando il ritorno del club sulla scena internazionale dopo 18 anni di assenza. La sua uscita dal campo ha regalato una delle immagini più memorabili della serata all’Estadio Metropolitano. Quando l’allenatore Rodolfo Arruabarrena gli ha fatto segno di lasciare rapidamente il terreno di gioco, i tifosi xeneizes si sono alzati in piedi, tributandogli una standing ovation. Il giocatore ha risposto applaudendo verso gli spalti, mentre la folla scandiva il suo nome. Dopodiché, ha salutato il suo tecnico e ha preso posto in panchina. Al fischio finale, il centrocampista ha espresso chiaramente quanto questo traguardo fosse importante per lui: “Una felicità assoluta. Ho realizzato un sogno. Dal giorno in cui sono dovuto andare via, ho sognato questo momento. Questo titolo è tra i più significativi: per ciò che questo club rappresenta per me, per il significato di tornare a vincere un trofeo internazionale dopo tanto tempo e per tutto l’impegno che abbiamo profuso. Sono felice e orgoglioso di far parte di questa squadra”. Poi i festeggiamenti in campo con la famiglia. Lui in lacrime, emozionato dopo aver alzato al cielo la coppa, e per l'arrivo della famiglia sul terreno di gioco per condividere insieme un momento storico.