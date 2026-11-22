Il festival del gol romanista. A Parma la squadra di Gasperini illumina, soprattutto nel secondo tempo, e schianta Gilardino con i colpi a ripetizione di Donny Malen. E non può che essere lui a prendersi la scena, anche sulle pagelle dei quotidiani il giorno dopo: la media è quella del 9. Ma in luce ci sono anche altri giocatori, a partire da Wesley, fino a Rodrigo Mora, Cristante e Koné. L'unico un po' in affanno, con più di qualche insufficienza, risulta Nahuel Molina.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 7; Mancini 6,5, Balerdi 5,5 (11′ st Ndicka 6,5), Hermoso 7; Lulli 6 (11′ st Wesley 8), Cristante 7,5, Koné 7, Molina 5,5; Dybala 6 (18′ st Soulé 7,5), Mora 7; Malen 9. Koulierakis 6, Pisilli 6. Allenatore: Gasperini 7,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 6,5; Mancini 7, Balerdi 5 (11′ st Ndicka 7), Hermoso 7; Lulli 6,5 (11′ st Wesley 8), Cristante 7, Koné 7, Molina 5; Dybala 6 (18′ st Soulé 7,5), Mora 7; Malen 9. Koulierakis sv, Pisilli sv. Allenatore: Gasperini, 7,5.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar 7; Mancini 6,5, Balerdi 5,5 (Ndicka 6,5), Hermoso 7; Lulli 6 (Wesley 8), Cristante 7,5, Koné 6,5, Molina 6; Dybala 6 (Soulé 7), Mora 7; Malen 9. Koulierakis sv, Pisilli sv Allenatore: Gasperini 7,5.

IL MESSAGGERO: Svilar 7; Mancini 6,5, Balerdi 5 (Ndicka 6,5), Hermoso 6; Lulli 6 (Wesley 8), Cristante 7,5, Koné 6,5, Molina 5,5; Dybala 6 (Soulé 6,5), Mora 7; Malen 9. Koulierakis sv, Pisilli sv. Allenatore: Gasperini 8.

LA REPUBBLICA: Svilar 7; Mancini 6,5, Balerdi 5,5 (Ndicka 6), Hermoso 6,5; Lulli 6,5 (Wesley 8), Cristante 7, Koné 6,5, Molina 5,5; Dybala 6 (Soulé 6,5), Mora 7; Malen 9. Koulierakis sv, Pisilli sv. Allenatore: Gasperini 7.

IL TEMPO: Svilar 7; Mancini 6, Balerdi 5,5 (Ndicka 6,5), Hermoso 7; Lulli 6 (Wesley 7,5), Cristante 6,5, Koné 6,5, Molina 5,5; Dybala 6 (Soulé 6,5), Mora 7; Malen 9. Allenatore: Gasperini 7,5.