Celik torna nel 2023. Abraham: “Felice a Roma”. Torna di moda il nome di Aouar

Durante la pausa per il mondiale ci sarà la trattativa per il rinnovo di Zaniolo. Wijnaldum: "Il mio gesso è stato rimosso. Mi sento meglio"

La Roma ieri è stata sconfitta dal Betis Siviglia e ha compromesso la qualificazione al turno successivo di Europa League. Il primo posto si allontana quasi del tutto (gli spagnoli volano a 9 e hanno lo scontro con i giallorossi in casa). Il secondo resta in ballo, ma si sa, ti condanna al play-off con le cadute dalla Champions . La Roma è terza, dietro il Ludogorets . Oltre alla sconfitta la serata di ieri ha portato anche la brutta notizia dell'infortunio di Celik. Gli esami svolti ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Il terzino inizierà da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Continua la maledizione per gli esterni giallorossi: negli ultimi 7 anni 12 infortuni gravi. Sul banco degli imputati dopo il match di ieri sera ci finiscono attacco e centrocampo.