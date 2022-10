Roma, manovra lenta e centrocampo statico: tra campionato e coppa 0 assist e un gol

I numeri di Matic e Cristante non sono esaltanti. Mourinho dovrà cambiare qualcosa in mezzo al campo in attesa di Wijnaldum nel 2023

Daniele Aloisi

L’attacco è sotto accusa per la siccità di gol e dal centrocampo non arrivano assist vincenti. Fino ad oggi Matic, Cristante e Camara hanno messo a referto 0 passaggi decisivi. Il guineano ha dalla sua parte l’attenuante di aver giocato ancora poco. Continua il “Mal di Spagna” per la Roma che negli ultimi anni, Barcellona a parte, è costretta a leccarsi le ferite dopo le gare con squadre de La Liga. Non è un caso l’ultima sconfitta in casa in Europa League era quella del 2017 contro il Villareal. I giallorossi ieri hanno interrotto una serie di 13 risultati utili consecutivi tra le mura amiche in questa competizione.

I giallorossi tra le big della Serie A sono ultimi per assist (7). Il Napoli comanda questa classifica con 14, dietro Udinese e Lazio (15 e 13). L’assenza di Wijnaldum inizia a pesare. L’olandese si porta nel suo bagaglio personale oltre 100 gol e la bellezza di 60 assist in carriera. Numeri straordinari che avrebbero dato una mano a Mourinho. La Roma ha dei problemi in mezzo al campo e nelle ultime tre gare ha preso due gol simili (Scalvini e Rodriguez) e ha rischiato di subirlo anche da Asslani. In tutte le occasioni i centrocampisti non hanno offerto la copertura necessaria per evitare la conclusione verso lo specchio della porta di Rui Patricio.

Matic e Cristante: una coppia da rivedere

Mourinho dovrà cambiare necessariamente qualcosa in mezzo al campo. I ‘Fab Four’ hanno giocato insieme solo 113’ e se Pellegrini non dovesse recuperare per la gara con il Lecce bisognerà aspettare altri 10 giorni. Infatti in Spagna non ci sarà sicuramente Zaniolo che salterà la sfida col Betis per squalifica. Ancora a spazio a Cristante e Matic ma i numeri non sono esaltanti. Il serbo ha creato una sola big chance mentre l’ex Atalanta è ancora fermo a 0. Mancano anche i gol, l’unico messo a referto fino a questo momento è quello del numero 4 contro la Salernitana.

Ieri Bryan ha sbagliato clamosamente la chance per il 2-1 che avrebbe evitato almeno la sconfitta. Anche il dato sui passaggi chiave non è dei migliori: la coppia è ferma a 9 (5 Cristante e 4 Matic) e nella Roma si piazzano rispettivamente al settimo e ottavo posto. In attesa del ritorno di Wijnaldum nel 2023 lo Special One deve cambiare qualcosa in mezzo al campo per dare più vivacità alla manovra offensiva.