La Roma si batte ma le manca l’acuto. E arriva pure la beffa

A volte il destino: esce Fekir , tra i più quotati del Betis, ed entra Luiz Henrique, che befferà la Roma a pochi minuti dalla fine, scrive Alessandro Anegloni su Il Messaggero. E’ una sconfitta amara per la Roma, la classica occasione persa: il primo posto si allontana quasi del tutto (gli spagnoli volano a 9 e hanno lo scontro con i giallorossi in casa). Il secondo resta in ballo, ma si sa, ti condanna alplay-off con le cadute dalla Champions . La Roma è terza, dietro il Ludogorets . Sono queste le conseguenze della sconfitta. Dai piedi di Zalewski e di Dybala parte qualche scintilla,manessuno si accende. Manca l’acuto. Abraham esce sconsolato, anche stavolta una prestazione non all’altezza, Zaniolo sbatte contro un muro e si fa pure espellere sciaguratamente al 93’ per fallo di reazione a palla lontana, a Siviglia non ci sarà. La rete di quel Luiz Henrique - a due dalla fine - quasi taglia fuori la Romdalla corsa per il primo posto nel girone. Sarà dura,davvero ora.