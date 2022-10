Mercato Roma, a gennaio assalto ad Aouar: su di lui anche Betis, Siviglia e Atletico

La Roma dopo la sconfitta casalinga contro il Betis, oltre a rialzarsi in campionato già domenica contro il Lecce, pensa anche al prossimo mercato. Come riportato da Calciomercato.com, i giallorossi sono interessati ad Houssem Aouar, centrocampista in scadenza con il Lione. La trattativa tra le parti per il rinnovo non sta andando nel verso giusto, e Tiago Pinto è pronto ad inserirsi per regalare a Mourinho un rinforzo di assoluto valore. Sul francese classe '98 ci sono però tante squadre in particolare: Atletico Madrid, Siviglia e proprio il Real Betis ma i giallorossi sembrano essere gli unici intenzionati a provare l'affondo già nella finestra di mercato invernale, pagando anche il cartellino, seppur simbolico vista la scadenza in estate, al Lione. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra il generale manager portoghese e l'entourage di Aouar per capire meglio la fattibilità dell'affare. Quest'anno per il fantasista appena 30 minuti giocato in campionato a causa di un problema alla caviglia riscontrato durante la prima giornata contro l'Ajaccio.