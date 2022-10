Roma, lesione al collaterale mediale del ginocchio per Celik: i tempi di recupero

Non c'è pace per Mourinho. La Roma, infatti, oltre a perdere col Betis e a dire (quasi sicuramente) addio al primo posto nel girone deve anche farei conti con l'infortunio di Zeki Celik. Il turco è uscito ieri sera dal campo per una botta all'altezza del ginocchio destro dopo lo scontro fortuito con il compagno di squadra Mancini. Gli esami svolti ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Il terzino inizierà da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Ma il suo rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta del Mondiale. I tempi di recupero per questo tipo di infortuni sono stimati infatti in 30-35 giorni. A destra mancherà ancora Karsdorp, alle prese con un problema al menisco (rientro previsto non prima di fine mese). Nelle prossime gare quindi toccherà a Zalewski giocare a destra.