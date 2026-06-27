Il Mondiale, finalmente, entra nel vivo. Oggi sono in programma le ultime partite dei gironi poi a partire da domenica sera inizieranno i sedicesimi di finale. L'unico giallorosso che è già tornato a casa è Celik arrivato ultimo con la sua Turchia e costretto a salutare la competizione. Ieri la Francia di Koné ha strapazzato la Norvegia (1-4) e ha staccato il pass per il turno successivo. Martedì alle ore 23 la sfida contro la Svezia. Nello stesso giorno ma alle 19 la Costa d'Avorio di Ndicka affronterà la Norvegia. Evan non ha ancora esordito nella competizione a causa dell'infortunio subito più di un mese fa nel derby, ma spera di partire titolare contro Haaland e compagni. Nella notte tra il 29 e il 30 (ore 3 italiane) duello giallorosso tra l'Olanda di Malen e il Marocco di El Aynaoui e Salah-Eddine.