Camara si presenta: “Voglio restare a lungo”. Occhi su Chalobah. Torna Zalewski

A ottobre verrà presentato il progetto per lo stadio. La Roma si gode Dybala ed è già tornata al lavoro per preparare la delicata sfida di domenica contro l'Atalanta

Daniele Aloisi

Day after della vittoria contro l'Helsinki in Europa League. Paulo Dybala è stato il protagonista assoluto della sfida di ieri. Quattro gol e due assist per l’argentino nelle prime 8 gare tra campionato e coppa. Erano 22 anni che un acquisto dei giallorossi non iniziava così bene ai blocchi di partenza della stagione. Mou lo esclude, poi lo chiama.E la risposta è immediata. Un minuto e dieci secondi, nemmeno è caldo. Stappa una partita che si era messa di traverso, piena di ingorghi, con la Roma che sbatteva contro un muro. Con lui dentro, tutti sembrano più belli, perché nei piedi ha i colori e sa come usarli, senza troppi scarabocchi: Zaniolo, che era partito con la testa bassa, ritrova le giocate da signore e il sorriso (assist per il raddoppio), stesso vale per Pellegrini, che segna subito il secondo gol (dopo aver servito lo stesso Paulo per il vantaggio) e chiude praticamente il match, regalando alla Roma la voglia e la possibilità di riappropriarsi del girone, che per ora vede in testa il Betis a 6 e la Roma a 3 con il Ludogorets.

Con la vittoria di ieri stabiliti un paio di record: 1) la squadra non perde in casa in Europa dallo 0-2 col Real Madrid in Champions League (27 novembre 2018): sono 20 partite, 14 vittorie e 6 pareggi, ed è la striscia positiva più lunga della storia romanista. 2) La Roma va a segno in Europa da 29 partite consecutive, record italiano. Lo Special One grazie all'ottimo risultato di ieri sera, conquistato all'Olimpico, aggancia Ferguson diventando a pari merito con lo scozzese, l'allenatore con più partite vinte nelle competizioni Europee. Protagonista della gara di ier anche Mady Camara che oggi si è presentato alla stampa: “Diversi club si erano interessati a me però nel momento in cui è arrivata la Roma non ho avuto esitazione parlando anche con il mister. Come mia abitudine sono qui per dare tutto e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi". Anche il gm Tiago Pintoha parlato insieme al centrocampista giallorosso: "Per Camara è una sfida importante, ha dato una buona risposta in settimana".

Presente e futuro: torna Zalewski in gruppo. A ottobre il progetto per il nuovo stadio

Non c'è tempo per riposare, domenica la Roma tornerà in campo per sfidare l'Atalanta allo stadio Olimpico. Oggi i giallorossi si sono allenati alle 16 ed è tornato in gruppo Nicola Zalewskiche torna a disposizione del mister dopo il problema all'adduttore. Il club pensa anche al futuro e ad ottobre verrà presentato il progetto per lo stadio. Queste le parole del Sindaco di Roma: "I Friedkinmi hanno appena comunicato che ad ottobre la Roma presenterà ufficialmente il progetto stadio". LaRoma è ancora alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Mourinho. Come riportato dal portale inglese FootballTransfer, i giallorossi sono in pole position per Trevoh Chalobah.