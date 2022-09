Dybala, un alieno a Roma: impatto devastante. Solo Batistuta ha fatto meglio

“Un giocatore che vale il prezzo del biglietto”, è questa la frase che viene in mente ad ogni tifoso romanista quando vede scendere in campo Paulo Dybala. Parole che dal 28 maggio 2017 difficilmente vengono pronunciate allo stadio Olimpico ma quest’anno il suo arrivo ha cambiato le carte in tavola. Ieri ci ha impiegato poco più di un minuto per far saltare in aria i 60mila spettatori, diventando il giocatore più veloce della storia della Roma a siglare un gol in Europa League da subentrato. L’impatto con il mondo giallorosso è stato devastante: 4 gol e 2 assist nelle prime 8 di campionato ed Europa League.