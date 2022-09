Mou raggiunge Ferguson: dopo ieri è l’allenatore con più partite vinte in Europa

Mourinho porta a casa tre punti benedetti dopo la vittoria con l'Helsinki, ma non solo. Lo Special One grazie all'ottimo risultato di ieri sera, conquistato all'Olimpico, aggancia Ferguson diventando a pari merito con lo scozzese, l'allenatore con più partite vinte nelle competizioni Europee (contando anche quelle della neonata Conference League). Un record niente male, se si pensa che in totale ha collezionato 106 vittorie. Subito sotto di lui in classifica Ancelotti a 105, Wenger a 96 e Guardiola a 95.