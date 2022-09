Mourinho: “Bene un tempo, tanto da migliorare”

Il tecnico: "Nel primo tempo non abbiamo sfruttato l’uomo in più, siamo stati troppo passivi"

Redazione

È sempre Dybala a togliere le castagne dal fuoco alla Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Ci ha messo pochi secondi, l’argentino, a fare gol all’inizio del secondo tempo, appena entrato in campo, dopo una prima frazione in cui i giallorossi non avevano concretizzato.

Da quel momento la gara contro l’HJK Helsinki è stata tutta in discesa, anche perché dopo un paio di minuti è arrivato il raddoppio di Pellegrini, che ha sfruttato un’azione personale di Zaniolo, tra le note più positive della serata insieme a Belotti, a segno per la prima volta con la maglia della Roma.

Con la vittoria di ieri stabiliti un paio di record: 1) la squadra non perde in casa in Europa dallo 0-2 col Real Madrid in Champions League (27 novembre 2018): sono 20 partite, 14 vittorie e 6 pareggi, ed è la striscia positiva più lunga della storia romanista. 2) La Roma va a segno in Europa da 29 partite consecutive, record italiano.

Soddisfatto, al termine, Mourinho. “Dybala – le sue parole – ha avuto il merito di segnare il primo gol, ma nella ripresa la squadra è entrata con un altro atteggiamento. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato l’uomo in più, siamo stati troppo passivi, così siamo passati alla difesa a 4. Cerco di nascondere le difficoltà, dobbiamo migliorare in tante cose. I calciatori di qualità che abbiamo devono essere più cattivi sotto porta. Zaniolo? Si prende le responsabilità, attacca i difensori, va uno contro uno, è generoso e crea difficoltà agli avversari, ma non possiamo prendere questa partita ad esempio perché abbiamo giocato 75 minuti con l’uomo in più”.