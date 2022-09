Roma-Atalanta, le probabili formazioni di Mourinho e Gasperini

Rebus a centrocampo e in avanti. Mourinho potrebbe mettere Pellegrini dietro come ad inizio campionato e in attacco Dybala, Zaniolo e Abraham

Non c'è tempo di riposare per la Roma. Domenica allo stadio Olimpico arriva l'Atalanta prima in classifica. I giallorossi inseguono ad un punto di distacco. In difesa torna Smalling dopo il turno di riposo contro l'Helsinki. Davanti a Rui Patricio ci saranno i soliti Mancini e Ibanez. Sulle fasce Celik e Spinazzola. Rebus a centrocampo e in avanti. Mourinho potrebbe mettere Pellegrini dietro come ad inizio campionato e in attacco Dybala, Zaniolo e Abraham.