La Roma è sempre una Joya

Che non è mai tardi per poterla cogliere, ammirare, anche se fa il suo ingresso solo a inizio ripresa, con la festa che non decollava . I grandi hanno bisogno di riposare, non di assentarsi a lungo, per il bene di tutti.

Con lui dentro, tutti sembrano più belli, perché nei piedi ha i colori e sa come usarli, senza troppi scarabocchi: Zaniolo, che era partito con la testa bassa, ritrova le giocate da signore e il sorriso (assist per il raddoppio), stesso vale per Pellegrini, che segna subito il secondo gol (dopo aver servito lo stesso Paulo per il vantaggio) e chiude praticamente il match, regalando alla Roma la voglia e la possibilità di riappropriarsi del girone, che per ora vede in testa il Betis a 6 e la Roma a 3 con il Ludogorets.