Luglio è iniziato e il calciomercato della Roma comincia a entrare nel vivo. Gian Piero Gasperini vuole almeno due nuovi esterni offensivi in vista della prossima stagione, che vedrà la sua squadra impegnata in Champions League sette anni dopo l'ultima volta. La priorità è ovviamente Mason Greenwood ma, con Summerville sempre più lontano, si cerca un altro giocatore di qualità da inserire sulla trequarti giallorossa. E così è spuntato il nome di Martial Godo, il duttile esterno offensivo dello Strasburgo. Ivoriano e sponsorizzato dal connazionale Ndicka, il classe 2003 ha anche il passaporto inglese (è nato a Londra) e tra Ligue 1, Conference League e Coppa di Lega quest'anno ha messo a referto 16 gol e 6 assist in 44 presenze. Il valore del cartellino? Circa 30 milioni.

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Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che precisa come la Roma si sia interessata a lui nei colloqui per Diego Moreira, altro obiettivo dei giallorossi per la fascia bassa. Godo in questa stagione è stato protagonista di un episodio a dir poco curioso in Conference League contro il Mainz, quando ha esultato 'alla Koné': dopo aver segnato ha messo la sua maglia sopra la bandierina, davanti ai tifosi avversari e provocando una maxi-rissa. L'ivoriano non è l'unico nome sulla lista della Roma, che continua a seguire Sauer del Feyenoord e Tel del Tottenham.