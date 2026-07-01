Lo slittamento della questione Settlement Agreement a fine luglio ha fatto tirare un sospiro di sollievo in casa Roma, nonostante i Friedkin sarebbero stati comunque disposti a pagare una multa tra i 10 e i 15 milioni. In queste ore è diventato ufficiale il trasferimento di Romano al Cagliari, ma nelle casse giallorosse potrebbe presto entrare un'altra mini-plusvalenza. Come riportato da Ouest-France, infatti, Bryan Reynolds è sempre più vicino al Rennes e sarebbe atteso nelle prossime ore in Francia. Il terzino americano era passato al KVC Westerlo nell'estate 2023 dopo una stagione in prestito e ora si trasferirà in Bretagna dal club belga per 4 milioni. La Roma, al momento della cessione, si era riservata il 25% della futura rivendita. Questo vuole dire che, una volta ufficializzata l'operazione, nelle casse giallorosse arriverà 1 milione di euro.