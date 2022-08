Belotti vuole Mourinho e aspetta la Roma. Anticipazioni sulla terza maglia

Piccola disavventura per lo Special One nel post partita di Salernitana-Roma, in cui non ha partecipato alla consueta intervista con l'emittente televisiva Dazn. Valentina Vezzali, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con Delega allo Sport, ha parlato in merito ai malfunzionamenti della piattaforma di sport in streaming che ha avuto problemi nella prima giornata di Serie A: "Sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Lega Serie A, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto".