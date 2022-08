Friedkin porta il marchio Toyota sulle maglie d’allenamento della Roma

La casa giapponese diventa anche il nuovo fornitore di auto per la Roma

La Roma è pronta ad annunciare l'accordo con Toyota , la casa automobilistica giapponese di cui Dan Friedkin è distributore in esclusiva in cinque stati americani.

Il contratto avrà durata di due anni, con opzione di rinnovo per una terza stagione, come riporta iltempo.it. Toyota sponsorizzerà il training kit di tutte le squadre della Roma, comprese la femminile e le giovanili. L'ultima azienda che aveva "riempito" quello spazio era stata la società di scommesse Betting.

Toyota diventa anche il nuovo fornitore di auto per la Roma dopo la scadenza dell'accordo con Hyundai, che sponsorizzava il retro delle magliette di gioco fino alla scorsa stagione, oltre a fornire i veicoli alla società.

L'intesa con Toyota dovrebbe contribuire nelle prossime settimane anche alla definizione della tournée della Roma in Giappone durante la pausa invernale del campionato per i Mondiali in Qatar.