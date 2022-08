Cremonese, Buonaiuto: “Ora testa alla sfida contro la Roma”

L'attaccante: "Sarà bello giocare in uno stadio come l’Olimpico"

"Lavoriamo tutta la settimana per cercare di imporre il gioco e oggi lo abbiamo dimostrato. Cercheremo di farlo per tutto il campionato" ha detto Cristian Buonaiuto al termine della partita persa con la Fiorentina, come riporta calciocremonese.it.

"Quando sono entrato il mister mi ha chiesto di dare il massimo in fase offensiva e di palleggio, poi purtroppo è arrivato il gol del 3-2 per un errore individuale, ma sono cose che capitano. Radu ci aveva tenuto in piedi fino alla fine, quindi oggi perdiamo tutti insieme, domani vinceremo tutti insieme. Il gol del 2-2? È mio, non voglio farmelo rubare! Ora pensiamo alla sfida contro la Roma, sarà bello giocare in uno stadio come l’Olimpico".