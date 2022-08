Mourinho e la Roma festeggiano la vittoria: ordinate 60 pizze a giocatori e staff

José Mourinho e la Roma hanno festeggiato la vittoria di ieri contro la Salernitana in un modo particolare: il club giallorosso ha ordinato circa 60 pizze per i giocatori e lo staff tecnico capitolino. La pizzeria è la stessa in cui l'anno scorso Mourinho aveva girato un video sul treno di ritorno (proprio contro la Salernitana dopo aver vinto 4-0) dove il tecnico mangiava una pizza margherita bevendo una lattina di coca-cola. Ieri sera lo stesso "menù" è stato proposto a tutta la squadra per celebrare i primi tre punti conquistati dalla Roma nel nuovo campionato di Serie A.