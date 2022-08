Roma, niente intervista a Dazn per Mourinho causa sovrapposizione con altri contenuti

Disavventura per lo Special One nel post partita che non ha partecipato alla consueta intervista con l'emittente televisiva

Josè Mourinho, al termine del match vinto contro la Salernitana, non ha rilasciato la consueta intervista post partita ai microfoni di Dazn. Nonostante lo Special One si sia presentato più volte nella postazione dedicata, la sovrapposizione con alcuni contenuti in onda, non ha permesso il regolare svolgimento del colloquio con l'emittente. Altra disavventura in questa prima giornata di Serie A per Dazn, dopo i problemi tecnici riscontrati durante le partite del pomeriggio e della sera.