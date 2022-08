Wijnaldum: “Sono molto felice per la nostra prima vittoria”

Il centrocampista olandese è entrato in campo al 79' riuscendo anche a segnare un gol, poi annullato per il fuorigioco di Dybala

"Un buon inizio di stagione! Molto felice per la nostra prima vittoria" scrive Georginio Wijnaldum sui social all'indomani del suo esordio in Serie A nella vittoriosa trasferta di Salerno. Il centrocampista olandese è entrato in campo al 79' riuscendo anche a segnare un gol, poi annullato per il fuorigioco di Dybala autore dell'assist.