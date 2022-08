Lega Serie A contro Dazn: “Danno irreparabile, entro le 16 risolvere problemi tecnici”

La Lega Serie A ha inviato una lettera urgente a Dazn dopo i gravi problemi tecnici accaduti nella prima giornata di Serie A, soprattutto nella serata di ieri, in cui tantissimi utenti non sono riusciti a vedere intere partite come Salernitana-Roma. Come riportato dall'ANSA, le scuse di Dazn non sono bastate. In una lettera visionata dall’agenzia di stampa, la Lega Serie A chiede alla nota piattaforma di sport in streaming di chiarire entro le 16 oggi la situazione e di "porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti". I problemi che molti tifosi hanno riscontrato nelle prime partite del campionato di Serie A hanno procurato un "danno irreparabile". Nella lettera si fa riferimento anche alle gare di oggi: "Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti".