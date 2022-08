Belotti nel mirino del Wolverhampton. Per la difesa il preferito di Mou è Bailly

Sull'attaccante ex Torino piomba il club di Premier League. Per rinforzare il pacchetto arretrato invece lo Special One vorrebbe l'ivoriano dello United

La società sta lavorando però anche sul fronte uscite, per liberarsi di giocatori ormai fuori dal progetto tecnico di Josè Mourinho. Chi saluterà Trigoria nelle prossime ore è Gonzalo Villar. Manca ormai solo l'annuncio ufficiale e poi il centrocampista spagnolo diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. L'intesa è stata trovata per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Un altro calciatore con un piede fuori dalla Capitale è Eldor Shomurodov. La Roma e il Bologna stanno trattando per trovare l'intesa sulla formula del trasferimento. L'uscita dell'uzbeko permetterebbe ai giallorossi di tornare sul mercato inserendo così in rosa Andrea Belotti. Dopo diverse settimane si torna a parlare in chiave cessione anche di Nicolò Zaniolo. Sull'esterno classe '99 si è inserito il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici ma la richiesta della Roma (50 milioni di euro cash) è considerata troppo elevata e sta frenando la trattativa. Chissà però che nelle prossime settimane le parti non possano venirsi incontro per trovare un accordo.