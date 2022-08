Trigoria, Wijnaldum si allena e vince la partitella

La Roma oggi torna ad allenarsi e lo fa per la prima volta in giallorosso anche Georginio Wijnaldum, come dimostrano alcune immagini pubblicate sui canali ufficiali del club. che da ieri pomeriggio è ufficialmente un giocatore della rosa a disposizione di Mourinho. Tra l'altro l'olandese è stato schierato nella squadra che ha vinto la partitella in famiglia, come si vede in una storia pubblicata su Instagram da Zaniolo.