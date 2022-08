Roma, Mourinho vuole Bailly: filtra ottimismo sulla trattativa

José Mourinho gradirebbe un altro rinforzo per la sua difesa. C0me riporta calciomercato.com, il tecnico portoghese ha espresso la sua preferenza per Erick Bailly, che ha già allenato ai tempi del Manchester United insieme a Smalling. La Roma sta provando ad accontentare il suo mister mettendo sul piatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro. C'è ottimismo, visto il gradimento reciproco, ma non per questo si possono trascurare le alternative. Dan-Axel Zagadou sarebbe una buona soluzione in caso di problemi sul fronte Bailly, ma i contatti sono fermi ad un paio di settimane fa. L'altro profilo sondato è quello di Marcos Senesi, che però è vicino all'accordo con il Bournemouth.