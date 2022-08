Sampdoria, Villar arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

E' arrivata la fumata bianca per il passaggio di Villar alla Sampdoria. Secondo quanto riferisce SkySport lo spagnolo ha firmato con il club blucerchiato e arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Manca solo l'annuncio ufficiale da parte dei club. Dopo quella di Veretout al Marsiglia, Pinto riesce a chiudere un' altra trattativa del mercato in uscita.