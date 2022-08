Mercato Roma LIVE: c’è l’offerta del Tottenham per Zaniolo

Tutti gli aggiornamenti del mercato della Roma raccontati LIVE. Shomurodov e Perez sono vicini alla partenza e questo può dare il via libera all'arrivo di Belotti che ha trovato già l'accordo con i giallorossi. Gli altri nomi in uscita sono quelli di Villar , Kluivert e Diawara.

Ore 10;30 - E' arrivata la fumata bianca per il passaggio di Villar alla Sampdoria. Secondo quanto riferisce SkySport lo spagnolo ha firmato con il club blucerchiato e arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Manca solo l'annuncio ufficiale da parte dei club. LEGGI LA NOTIZIA

Ore 9:00 - "Mai come in questo momento Zaniolo è sul punto di lasciare la Roma. - dice Ilario Di Giovambattista su Radio Radio - L'offerta degli inglesi è arrivata a Trigoria. Magari domani sera, con lo stadio tutto esaurito, i Friedkin si convincono di non far partire Nicolò. Da quanto mi risulta Zaniolo sta andando al Tottenham, trattativa in fase molto avanzata. La Roma cerca un difensore, e ho saputo che voleva Kim quello che poi è andato al Napoli. L'ipotesi Frattesi non è tramontata".